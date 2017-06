Neue Sonderausstellung im Zirndorfer Museum!

Zirndorf : Städtisches Museum |

LEGO® - kleine Steine mit System! Eine bunte Erfolgsgeschichte aus Dänemark



Sie sind eckig, aus Kunststoff und seit mittlerweile drei Generationen genauso beliebt wie verwandlungsfähig. Mehr als 800 Milliarden wurden bislang produziert, im Durchschnitt besitzt jeder Mensch auf der Welt 102 davon und es gibt sie in mehr als 60 Farben: die LEGO® Steine.

Ab dem 17. Juni zeigt das Städtische Museum in Zirndorf in seiner neuen Sonderausstellung LEGO® - kleine Steine mit System! anhand von Steinen, Modellen und Verpackungen, die ein Sammler aus Roßtal über Jahre hinweg individuell zusammentragen hat, einen bunten Querschnitt der Geschichte von LEGO®.

Vor knapp 60 Jahren startete der Siegeszug in Billund/Dänemark. Die ersten Produkte waren auf den Haus- und Straßenbau ausgerichtet. Doch bereits 1962 kamen Räder, 1966 Eisenbahnen und ab 1974 verschiedene Männchen hinzu. Damit wurden die LEGO ®.Spielwelten, ob in der Stadt oder auf dem Land, zu Wasser, auf der Schiene oder zwischen Mond und Sternen, zusehends belebt.

Heute gibt es eine Vielzahl an Themengebieten. Eines ist aber immer gleich geblieben: Egal aus welchem Jahrzehnt, alles kann mit den 1958 zum Patent angemeldeten Grundsteinen kombiniert werden.

Doch es gibt nicht nur viel in den Vitrinen zu bestaunen; kleine und große Museumsbesucher dürfen auf der großen Spielfläche in der Ausstellung auch nach Herzenslust selber bauen.