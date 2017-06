Unterhaltsame Mundartführung durch Zirndorf!

„Horch a mol, wou isn dou die Kerch?“

Wer einmal auf fränkisch in die Ortsgeschichte eintauchen möchte und über allerlei Zirndorfer Anekdoten und amüsante Vorfälle schmunzeln will, der sollte amden Stadtrundgangnicht verpassen.Stadtführerin Elke Eder lenkt die Gäste in gut fränkischer Mundart zu den schönen und interessanten Ecken Zirndorfs. Stadtführerin Elke Eder lenkt die Gäste in gut fränkischer Mundart zu den schönen und interessanten Ecken Zirndorfs. Zudem stellt sie berühmte Personen vor und erzählt von geschichtsträchtigen Bauten wie dem Badehaus, der Brauerei, der Schmiede oder der Synagoge sowie vom dörflichen und städtischen Alltagsleben.Entdecken Sie auf diesem unterhaltsamen und informativen Streifzug Zirndorfs charmante Besonderheiten!Treffpunkt ist das Museum in der Spitalstraße 2 im Zentrum Zirndorfs.