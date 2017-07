Bei der AWO gibt es Fair Trade-Kaffee

Wer den Kaffee probieren will, sollte beim nächsten Kaffee-Klatsch am Mittwoch, den 19. Juli 2017, zwischen 14 und 16 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 vorbeikommen. Dort kann man auch eine Packung gemahlenen Gourmetkaffee (250 bzw. 500 Gramm) oder ganze Bohnen (1.000 Gramm) zu einem fairen Preis erwerben.Für Espresso-Liebhaber wird eine kräftig-würzige Öko-Mischung aus Mexiko und Nicaragua angeboten (250 Gramm). Außerdem gibt es im Fair Trade-Angebot der AWO noch einen Schwarztee aus Indien. Der „Assam BOP CTC“ stammt aus dem Teegarten Jalinga, der ökologisch bewirtschaftet wird.Mit dem Kauf von Produkten aus dem fairen Handel werden Arbeitsplätze gesichert, feste Mindestlöhne und gerechte Preise garantiert. Überschüsse investieren die Kooperationen in Bildung, soziale Projekte und Infrastruktur.