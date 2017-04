Von Buenos Aires nach Patagonien

Die Filmaufnahmen zeigen u. a. den Lago Argentino, einen typischen Gletschersee in den patagonischen Anden mit Gletscherabbrüchen, sowie einen Nationalpark in Chile. Zu sehen sind wildlebende Guanakos (eine Kamelart, die als Urform der Lamas bezeichnet wird) sowie die Pinguinkolonie in der Otway Bucht. Für Esprit sorgt eine Tangoshow in der Hauptstadt Buenos Aires.Der Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte, Dorfplatz 1. Zur atmosphärischen Einstimmung gibt es ab 18 Uhr ein Buffet mit Suppe, Salaten, verschiedenen warmen Fleischgerichten, Gemüse und Dessert. Auch Vegetarier finden eine Auswahl an geeigneten Speisen. Die Küche berechnet dafür eine Kostenbeteiligung von 11,50 Euro.Um Anmeldung bei der AWO-Vorsitzenden Heidi Übler (Telefon 0911 - 601688) oder Ingrid Schuber (Telefon 0911 - 60 46 71) wird gebeten. Bei Abwesenheit bitte auf den Anrufbeantworter sprechen und die Telefonnummer angeben.