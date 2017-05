Vortrag: Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter

WEIHERHOF - Bei der AWO geht es am Mittwoch, den 7. Juni 2017, um Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter. Die Veranstaltung in der Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 beginnt um 18 Uhr. Roswitha Fahn (PTA) führt in einem Streifzug durch die Welt der Kräuter und deren medizinische Verwendung. Dabei kommen auch mancherlei Mythen zur Sprache. Erläutert werden gängige und nicht so bekannte Kräuter. Viele von ihnen können nicht nur in der Natur gefunden werden, sondern auch zu Hause im Garten oder am Balkon im Topf gedeihen. Der Vortrag wird durch Fotos und Gedichte aufgelockert. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter Telefon-Nummer 0911 - 601688 gebeten.