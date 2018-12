3D-Bildervortrag von Ingo Ehret, Dresden: "20 Jahre Abenteuer – Geschichten eines Globetrotters

Eintritt: 7,00 € incl. 3D-Brille, nur Abendkasse.

„Mit dem Fahrrad folgt Ingo Ehret den Salzkarawanen in die menschenfeindliche Danakil Wüste, die vom Volk der Afar besiedelt wird. In Kirgisien trifft er mit Sophie Sander eine ebenso passionierte Nomadin auf Zeit. Gemeinsam radeln sie in Richtung China, überqueren in Osttibet Pässe von knapp 5000m und erreichen nach 5 Monaten das sich im Umbruch befindende, geheimnisvolle Myanmar in Südostasien. Durch die 3D Technik erleben Sie Bilder mit einer räumlichen Tiefenwahrnehmung, die Sie intensiv an diesen Abenteuern teilhaben lassen und Sie mitten ins Geschehen dieser uns sehr fremden Welt versetzen“.

Weitere Informationen unter www.dav-altdorf.de