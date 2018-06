Einweihung am 14.07.18 von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich zu unserem Tag der offenen Türe am 14.07.18 im neuen Rotkreuzhaus in der Schießmantelstr. 4 in Ludersheim ein.Wir wollen mit Ihnen zusammen die Einweihung unserer neuen Räumlichkeiten feiern. Es wird einiges an Spiel und Spaß für Jung und Alt geben. Natürlich darf auch Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen nicht fehlen.Wir freuen uns auf Ihren BesuchIhre BRK Bereitschaft Winkelhaid