Altdorf : Cafe Riedner |

Am 6. März um 19.30 Uhr ist bei „Kultur im Riedner“ wieder Rolf-Bernhard Essig zu Gast.

Der „Indiana Jones der Sprachschätze“, so die Nürnberger Nachrichten, liest aus seinen zwei neuen Büchern „Da haben wir den Salat. In 80 Sprichwörtern um die Welt“ und „Ich kenn doch meine Pappenheimer. Wunderbare Geschichten hinter sprichwörtlichen Orten“.Essig lebt in Bamberg und tourt als Autor, Kritiker und Entertainer, auch im Fernsehen und Rundfunk, durch ganz Deutschland in seiner Mission als Sprichwortforscher. Im „Riedner“ präsentiert er seine schönsten Funde in einem spritzigen Programm, das weit mehr ist als eine Lesung. Da gibt es Geschichten, Anekdoten, Märchen, die zu Sprichwörtern führten, aus aller Welt: von Schottland und Schweden über Liberia und den Jemen bis nach Bangladesch, Japan, Hawaii und ins Apatschenland. Sie erleben an diesem Abend außerdem einen lustigen Sprichwort-Slam mit allerlei kleinen Gewinnen.Reservierungen im Altdorfer Café bitte unter 98187/5261.