Ball des Alpenvereins - Edelweißfest

Altdorf : Mittelschule Altdorf |

Tanzveranstaltung mit Live-Musik. Es spielt die Tanzkapelle „Tropics“.

Zu den Rhythmen von Cha-Cha-Cha, Rumba, Walzer oder Fox können sowohl jüngere und junggebliebene Ballbesucher wunderbar tanzen. Mit den vielfältigen Musikstücken wird von der Tanzkapelle den ganzen Abend gute Stimmung verbreitet.



Als Highlight haben sich die Organisatoren für das Rahmenprogramm etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn es treten die Spitzenpaare der deutschen Nationalmannschaft im Boogie-Woogie auf. Die drei besten Paare, sowie die sächsischen Landesmeister zeigen ihr Können.

Diese Paare sind ansonsten auf größeren Bühnen zu finden, deshalb freut es die Verantwortlichen besonders, dass sie für einen Auftritt bei dem Ball gewonnen werden konnten.



Die Bewirtung, in Form eines kalten Büffets wird, wie in den Vorjahren, von dem Team des Partyservice-Feinkost Hofmann durchgeführt und ist im Eintrittspreis enthalten.



Karten können reserviert werden unter der E-Mail-Adresse elfriede.mueller@dav-altdorf.de telefonisch unter 09187 1813 oder an dem Sektionsabend am 02.10.18

Der Eintrittspreis für Vereinsmitglieder beträgt 30 €, für Nichtmitglieder 33 €

Im Eintrittspreis sind enthalten Musik, Rahmenprogramm und kaltes Büfett.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.dav-altdorf.de