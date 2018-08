AOK Kurs Faszientraining in Altorf

Dieser Kurs vereint zwei erprobte und effektive Trainingsprogramme. Im Kräftigungsteil kommen mit Granulat gefüllte Schwunghanteln zum Einsatz. Damit stabilisieren Sie vor allem die Wirbelsäule und straffen das Bindegewebe. Das Faszientraining löst Verklebungen der anatomischen Zuglinien und sorgt damit für eine dauerhafte Entspannung der Muskulatur.

Der Kurs beginnt am Montag, 8. Oktober 2018 um 17.00 Uhr und dauert 8 Wochen a 60 Minuten. Der Kurspreis beträgt 60,- Euro, AOK Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de an.