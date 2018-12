AOK Kurs in Altdorf: Beckenbodenschule

In diesem Kurs lernen Sie das Zusammenspiel von aufrechter Haltung, Atemverhalten und Beckenbodenbelastung in Theorie und Praxis kennen. Sie verbessern Ihre Wahrnehmungsfähigkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer mit dem Ziel, vorzeitiger Erschlaffung vorzubeugen oder erste Beschwerden zu lindern. Neben Haltefunktion von Blase und Darm sind diese Muskeln auch für die Balance und Statik Ihres Körpers im Alltag und beim Sport verantwortlich.

Der Kurs beginnt am Montag, 4. Februar 2019 um 9.30 Uhr und dauert 8 Wochen a 75 Minuten. Der Kurspreis beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte bleiben bei regelmäßiger Teilnahme kostenfrei.

Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail: Altdorf.team41@service.aok.de oder Telefon: 09131 8102-236 an.