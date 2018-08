AOK Kurs Progressive Muskelentspannung in Altdorf

Progressive Muskelentspannung ist eine leicht zu erlernende und effektive Methode, die Sie dabei unterstützt, zur Ruhe zu kommen. Durch gezieltes wechselseitiges Anspannen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen verbessern Sie Ihre Körperwahrnehmung und wirken aktiv Spannungszuständen entgegen. Die Übungen können einfach in den Alltag eingebaut werden.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 2. Oktober 2018 um 18.45 Uhr und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Altdorf.team41@service.by.aok.de an