AOK Kurs Reaktiv Walking in Altdorf

Das AOK Reaktiv Walking ist eine neue Form des Ausdauertrainings. Spezielle, mit Granulat gefüllte Handgeräte erzeugen durch einen bewusst gesetzten Stopp am Ende jeder Armbewegung einen Impuls. Je intensiver die Bewegung, umso stärker der Impuls. Im Vergleich zum klassischen Walking erhöht sich der Trainingseffekt. Individuell dosierbar, ist das AOK Reaktiv Walking ein optimales Herz-Kreislauf-Training für jedes Alter.

Der Kurs beginnt am Montag, 4. Juni 2018 um 18.30 Uhr und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil. Für die Raktoren fällt eine Nutzungsgebühr von pauschal 8 Euro an.

Sind Sie interessiert. Dann melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Altdorf.team41@by.aok.de an.