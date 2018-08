AOK Rückenschulkurs in Altdorf

Der Kurs vermittelt den Teilnehmern Informationen, die dabei helfen sollen, Rückenbeschwerden vorzubeugen und seinen Alltag und Berufs gesundheitsbewusster zu gestalten. Neben Verhaltensmodulen (Sitzen, Heben, Tragen, Bücken, Stehen, bei Stress etc.) erlernt man vielfältige Übungen zur körperlichen Kräftigung, Mobilisation und Dehnung. Außerdem lernen die Teilnehmer unterschiedliche Entspannungsformen kennen, die mühelos in den Alltag integriert werden können.

Der Kurs beginnt am Montag, 1. Oktober 2018 um 16.30 Uhr und umfasst 8 Einheiten a 90 Minuten. Der Kurspreis beträgt 90 Euro, AOK Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Altdorf.team41@service.by.aok.de oder Telefon 009131 8102-236 an.

Ein weiterer Kurs findet ab 1. Oktober von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr mit 8 Einheiten in der AWO Tagesstätte statt.