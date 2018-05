Sommerausfahrt des "Erlanger Campingclub e.V. im ADAC"

Riedenburg: Campingplatz Talblick |

Unser "Ancampen" nach Würzburg fand bei tollem Wetter statt und jetzt richten sich alle Augen auf die nächste Fahrt vom 08.07. bis 15.07.2018 nach Riedenburg. Wir werden dort eine Führung in der Klosterkirche Weltenburg haben, in der Klosterschenke essen und mit dem Schiff zurück fahren. Wir schauen uns im Falkenhof eine Flugvorführung der Greifvögel an, besichtigen eine Goldschmiede, das Kristallmuseum und haben eine Sonderführung in der Tropfsteinhöhle Schulerloch. Und es gibt noch wetere interessante Besichtigungen. Das komplette Programm zum Herunterladen steht auf unserer Homepage unter www.erlanger-campingclub.de/download/2018_Sommerausf.Riedenburg.pdf. Wer kein Internet hat, kann auch unseren 1. Vorstand unter 09126 7812 oder unseren 2. Vorstand unter 0911 346874 anrufen.

Meldeschluss ist Sonntag, der 24.06.2018.

Alle Camper und Campingfreunde sind —auch als Gäste— wie immer willkommen.