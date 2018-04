Pfaffenhofen– Dr. Rüdiger Dahlke referiert am 03. Mai im Stockerhof Pfaffenhofen in einem Doppelvortrag zu den Themen „Krankheit als Weg“ um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr zu „Die Schicksalsgesetze des Lebens“. Der österreichische Mediziner, Psychotherapeut und mehrfache Bestseller-Autor ist ein Pionier der sog. Ganzheitlichen Medizin, die davon ausgeht, daß jedes Leiden eine seelische Ursache hat und das Schicksal bestimmten Regeln folgt. Das Unterbewusstsein sendet deutliche Signale, woran es dem Geist mangelt und welche Entscheidungen der innersten Natur entsprechen. Diese zu kennen und richtig zu deuten ist die Voraussetzung für ein bewussteres Lebensglück. Vor allem in der heutigen Zeit ist dieses sogenannte ganzheitliche Prinzip immer mehr im Vormarsch als Alternative zur herkömmlichen Schulmedizin. „Diese mindert oder verlagert ein Leiden mit Medikamenten lediglich“ sagt. Dr. Dahlke „aber sie bekämpft nicht die eigentliche Ursache in der Seele“.

