Das dritte Adventswochenende steht in Burgthann wieder ganz im Zeichen von Weihnachten.

Schon am Freitag, 14.12.2018 findet in der Burgthanner Sporthalle die

Burgthanner Weihnacht statt.

In diesem Jahr wird das Nürnberger Zither-Ensemble auf Weihnachten

einstimmen mit Musik und humorvollen fränkischenWeihnachtsgeschichten.

Beginn ist 19.30 Uhr.



Burgthanner Weihnachtsmarkt



Am Samstag und Sonntag öffnet in der Burg der Weihnachtsmarkt.

Die feierliche Eröffnung ist am Samstag, 15.12. um 17

Uhr mit Bürgermeister Heinz Meyer und dem Christkind.

Am Sonntag gibt es am späten Nachmittag eine Wunschsprechstunde

beim Christkind und seinen Engeln.

Ein Kinderprogramm und musikalische Untermalungen finden

an beiden Tagen statt.

Das Burgmuseum ist durchgehend geöffnet.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes:

Samstag, 15.12. von 16.00 bis 20.00 Uhr und

Sonntag, 16.12. von 13.00 – 20.00 Uhr