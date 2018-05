Jazz und Kulturverein Burgthann: New Orleans Train Jazzband

Himmelfahrt open air

Jazzer Ausflug

Die NEW ORLEANS TRAIN JAZZBAND wurde 1974 in der flämischenStadt Sint - Niklaas gegründet und spielt überwiegend in Jazzclubs und aufJazzfestivals. Neben den Standards des Traditional Jazz bringt die Gruppe auchdie weniger bekannten Titel aus der New Orleans-Zeit, vor allem die „Ballroom-Musik“. Der Name der Band ist als Symbol zu verstehen: Publikum und Musiker besteigen gemeinsam einen Zug underleben zusammen ein paar schöne musikalische Stunden. Wie die Veranstaltung in den letzten Jahren zeigte,durchfährt dieser Zug viele Stationen und reißt sein Publikum mit. Wenndie begeisterten Zuhörer glauben, die Endstation seierreicht, heizt die Band noch einmal kräftig nach.