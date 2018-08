Jazz und Kulturverein Burgthann: Pavel Sandorf Band

Pavel Sandorf Band

Aus ganz Mittelfranken kommt die Formation, die in der Pavel Sandorf Bigband die Rhythmusgruppe stellt.Mit Stefan Porzner am Piano und Gesang, Max Köhler am E-Bass, Thorsten Seidl am Schlagzeug und Pavel Sandorf an Klarinette, Saxophon und Gitarre.Als besonderer musikalischer Gast erweitert Nathalie Haas die Musik des Quartetts, die irgendwo im Mainstream Jazz, Blues und Soul angesiedelt ist.Das Repertoire der Sängerin mit südamerikanischen Wurzeln ist geprägt von Latinjazz und französischen Chansons.Verbunden mit ausgewählten Titeln aus dem Great American Songbook wird die Band für einen entspannten und trotzdem spannenden Konzertabend sorgen. Ein akustisches Fest der Sinne und ein Eintauchen in fremde und doch irgendwie bekannte Klangwelten erwartet den Zuhörer.