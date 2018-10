Jazz und Kulturverein Burgthann: Phishbacher Trio mit Elisabeth Lohninger

Burgthann : Burg Burgthann |

Phishbacher Trio mit Elisabeth Lohninger.



"...eine Musikerin, eine Künstlerin, eine singende Poetin" und "eine kraftvolle Altstimme , die einen nicht mehr losläßt" sind einige der Pressereaktionen zu Elisabeth Lohningers beachtlichen stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten. Ihr Album "Elisabeth Lohninger LIVE" wurde von keinem Anderen als dem angesehenen Kritiker C. Michael Bailey (All about Jazz) zu einer der besten Aufnahmen von 2013 gkürt.

Nun hat sie sich mit dem spektakulären Klaviertrio "Phishbacher" zusammengetan und ein Set von Liedern zusammengestellt,

das den Zuhörer in ein Gravitationsfeld von emotionaler Tiefe und musikalischen Drahtseilakten zieht. Lohningers Lebenserfahrung ist in jedem Wort spürbar, während Phishbacher seine "piano trio madness"auf eine kleinere, insistente Flamme zurückschraubt, die, obwohl willkommen und besänftigend, den Zuhörer nicht losläßt.