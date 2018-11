Jazz und Kulturverein Burgthann: Phishbacher Trio mit Elisabeth Lohninger

Burgthann : Haus der Musik |

Stefan Grasse Quartett Entre cielo y tierra - Zwischen Himmel und Erde



Tango, Bossa, Son, Valse und Flamenco wird das Stefan Grasse Quartett mit den profilierten Solisten Bettina Ostermeier (Akkordeon/Klarinette), Alex Bayer (Kontrabass), Raphael Kempken (Percussion) im Haus der Musik in Unterferrieden, Lindelburger Stasse, präsentieren.

Träume und Fernweh zum klingen zu bringen ist die Passion des weit gereisten Gitarrenvirtuosen Stefan Grasse. Als Weltenbummler mit Gitarre hat er musikalische Reiseimpressionen aus Europa und Südamerika mitgebracht. So entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das Sehnsüchte und Lebensfreude weckt und Lust auf sonnendurchflutete Landschaften macht. Aus Südamerika spielt Srefan Grasse die Bossa Novas der Sandstrände Copacabana und Ipanema, die Tangos der Bars von Buenos Aires und die Boleros der Altstadt Havannas. Aus Europa erklingen französische Valse Musettes und andalusischer Falmenco.

Selten werden atemberaubende Virtuosität, harmonische Rafinesse und unwiderstehliche Rhythmen mit so viel Charme und leidenschaftlicher Hingabe dargeboten. Oder, wie das Magazin "Gitarre Aktuell" urteilte: "Es ist ein musikalisches Fest"!

Von der Kritk wurde er als "präziser und technisch brillanter Musiker (Nürnberger Nachrichten) und "Meistergitarrist" (Bayerischer Rundfunk) gefeiert.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Bianco e Rosso, Burgthann, Bahnhofstrasse 20a und in der Buchhandlung Lilliput in Altdorf.