Jazz und Kulturverein Burgthann: The Magris / Uhlir / Helesic Trio

The Magris / Uhlir / Helesic TrioDie Entdeckung des Jahres 2016Dieses Trio besteht aus dem hervorragenden italienischen Pianisten Roberto Magris, dem europäischen Top-Bassisten Frantisek Uhlir, ein guter Bekannter in der Burg, und Jaromir Helesic am Schlagzeug, ein Fixstern in der Prager Musikszene. Nach erfolgreichen Konzerten in Prag im Mai 2015, haben die Mitglieder dieses internationalenTrios beschlossen, weiter zusammen zu arbeiten.Das Programm von The Trio Muh besteht aus Arrangements von bekannetn Jazz-Standards und eigenen Kompositionen (Magris, Uhlir).