Vom Trübsalbläser zum Alphornbläser- Der Schweizer Musiker Lorenz Schwarz

Burgthann Der schweizerische Alphornbläser Lorenz Schwarz gastiert am kommenden Sonntag, den 23.September um 18:00 Uhr in Schwarzenbach. Er präsentiert mit seiner Frau Andrea verschiedene Lieder aus eigener Feder und lässt die Zuhörer an seinem bewegten Leben teilhaben.

Dabei kommen neben dem Alphorn auch eine Klarinette, eine Gitarre und ihre Stimmen zum Einsatz. Seine Auftritte führten ihn durch ganz Europa, in die USA, nach Kanada und Indien.Seine Jugendzeit war alles andere als eine romantische Bilderbuchgeschichte aus den Bündner Bergen. Die Verhältnisse, in denen die Großfamilie Schwarz aus dem bündnerischen Walserdorf Affeier aufwuchs, waren eher ärmlich. Aber auch innerfamiliäre Probleme in Form von Alkohol und Jähzornausbrüchen waren an der Tagesordnung. Aber schon damals entdeckte er seine Musikalität.Als er dann endgültig die Nase voll hatte und sich ins Vergnügungsleben von Zürich absetzte , da wurde er , wie er sagt "sanft aber bestimmt von Jesus eingeholt." Seitdem macht er noch mehr Musik, und steigert seine Fertigkeiten im Musizieren rasant. Schon nach kurzer Zeit spielte er mit hoher Präzision und viel das schweizerische Traditionsinstrument. Für das Naturtalent Schwarz, das nicht einmal Noten lesen kann, ist jedoch klar: «Diese musikalischen Begabungen hat Gott mir geschenkt. Und zwar innert kürzester Zeit.» - Begabt ist er auch, wenn es ums Jodeln geht: «Dieses entdeckte ich während meiner Hirtenzeit als zirka vierzehnjähriger Geissbub in den Glarner Alpen.» Mehrere CDs, DVDs, ein Buch, sowie Radio- und Fernsehauftritte geben Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Seine Konzerte vermitteln Hoffnung.Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Haspelwiesen 1, 90559 Burgthann.Eintritt frei, Kollekte am Ausgang