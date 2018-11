LICHTERFEST am 1. Advent in Forth

Am 1. Advent findet zum 55. Mal das vorweihnachtliche Musizieren mit dem Posaunenchor der evang.-luth. St. Anna Kirche. Seit 2012 wird es umrahmt von den Gruppen und Kreisen der St. Anna Kirche, dem Kindergarten, dem Postclub, dem Sozialkaufhaus und natürlich der FFW Forth mit dem LICHTERFEST.Entstanden ist dieser Name durch einen Gedanken:Advent – Ankunft des Herrn – JESUS ist unser Licht – LICHTERFESTLasst uns zusammenkommen am Sonntag, den 2. Dezember 2018 ab 16.30 Uhr am Weihnachtsbaum in Forth und gemeinsam singen.