Chinesische Schwertkunst auf dem Japanfest

Auf dem Japanfest der Bonsaifreunde Eckental e.V. gibt es am Samstag, 9. Juni um 16:00 im Rahmen der Vorführungen von Kampfkunst-Igensdorf auch eine Demonstration chinesischer Schwertkunst.

Bei Kampfkunst-Igensdorf, der Kampfkunstabteilung des ASV Pettensiedel e.V., übt unsere Gruppe einmal monatlich am Sonntagnachmittag Taichi und chinesische Schwertkunst. Eine kurze Sequenz daraus zeigen wir auf dem Japanfest in der Georg-Hänfling-Halle in Eckental-Eschenau.Jian - das gerade zweischneidige Schwert Chinas wurde als „Edelste unter den hundert Klingen“ bezeichnet. Bereits im Altertum galt es als Rangabzeichen der chinesischen Würdenträger. Das Schwert war ein Symbol für Gerechtigkeit, weil es häufig eingesetzt werde, um Menschen, die in Not waren, zu beschützen und deren Rechte zu kämpfen. In den Jahrhunderten nach der Zeitenwende entstand neben dem Kriegsschwert „Wu Jian“ ein zweiter Schwerttyp, das „Wen Jian“ - das Gelehrtenschwert, auch als „weibliches Schwert“ bezeichnet. Dieses Schwert war nicht für den Einsatz auf dem Schlachtfeld gedacht, sondern nur zur persönlichen Verteidigung. In den besseren Kreisen der chinesischen Gesellschaft diente das regelmäßige Training als elegante Körperertüchtigung - sozusagen als anspruchsvolles Fitnesstraining. Und so praktizieren wir es auch heute in unserer Übungsgruppe unter Leitung von Annette Maul www.amaul.de Auch die vielen anderen Gruppen von Kampfkunst-Igensdorf unter Leitung von Matthias Dülp sind auf dem Japanfest mit dabei: KiKaKu (Kinderkampfkunst), Niden Ryu Tanto Jutsu und Bo Jutsu, Muso Jikiden Eishin Ryu Ia Jutsu (japanische Schwertkunst), JuJitsu, Bartitsu - Hanbo-Jitsu und Karate-Jitsu.Wer sich für ein Training bei Kampfkunst-Igensdorf interessiert findet im Internet dazu viele Infos unter: www.kampfkunst-igensdorf.de Ausführliches zu unserem Sonntagstaichi mit chinesischer Schwertkunst in Pettensiedel hier: PDF



Infos zum Japanfest in Eckental-Eschen: www.bonsaifreunde-eckental.de Wir freuen uns auf viele Zuschauer und danach auf Neue in unserer Trainingsgruppe.