Große Ehrungsveranstaltung für 614 Blutspender/innen in Erlangen des Blutspendedienstes des BRK (BSD)

Stille Helden des Alltags

Fast alle waren zur Ehrungsveranstaltung des BSD in die "Heinrich-Lades-Halle" am Do.,8.11., gekommen; diewurden für ihre, wie der Geschäftsführer des BSD G. Götz diese in seiner Ansprache bezeichnete, in einem Event der acht Kreisverbände (KV) in Mittelfranken geehrt und mit entsprechenden Ehrennadeln ausgezeichnet.Er sprach von den "stillen Helden des Alltags, ohne die eine Versorgung von Kranken und Verletzten in Bayern so gut wie nicht möglich wäre; ….jeder von ihnen hat es verdient, einmal selbst im Rampenlicht zu stehen, um seine persönliche Würdigung zu erhalten".

Geehrte des KV

Unter den Geehrten aus dem Kreisverband BRK ERH befanden sich für

75-maliges BSP Petra Klafki

und

Frank Ruppert aus Eckenta

l sowie

Ute Stell aus Heroldsberg, für 100-maliges BSP Ernst Rothenhöfer , für 125-maliges BSP Anneliese

Nehr

undNochmals auch ein herzlicher Dank von der BSP-Organisation des BRK KV ERH und des BRK Heroldsberg an seine treuen Spender.

Nächster BSP-Termin in Eckental-Eschenau am Nikolaus-Tag

Dies soll auch eine Erinnerung und Aufmunterung an die bisherigen Spender/innen und Personen sein, die sich als Erstspender beimeinfinden können. Sie sind alle herzlich eingeladen.

Detlef-Lutz Pertek BRK Heroldsberg BSP-Organisation