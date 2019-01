Alarm im Darm - Fruktose und Sorbit

Erlangen : AOK Erlangen |

Fruchtzucker und Sorbit sind in Obst und Gemüse enthalten - im Normalfall völlig unproblematisch. Aus unterschiedlichen Gründen schafft es der Körper nicht mehr damit umzugehen. Blähungen, Durchfall, Völlegefühl sind die Folge. Hinzu kommt, dass Fruchtzucker und Sorbit auch von der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. In dem Seminar erhalten Sie wertvolle Tipps und Informationen, wie der Körper wieder lernen kann, mit kleineren Mengen Sorbit und Fruktose ohne Beschwerden umzugehen.



Ort: AOK in Erlangen, Schuhstraße 36, 91052 Erlangen



Termin: Mittwoch, 22.05.2019



Uhrzeit: 18:00 - 19:30 Uhr



Angebots-Nr.: 50248451



Leitung: Barbara Dirnfeldner



Dauer: 1 Termin



Anmeldung: AOK Erlangen, Tel.: 09131 8102 236



Gebühr: 10,00 Euro