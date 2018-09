AREA 42 – Die neue Ü42-Party im Kulturforum Logenhaus mit DJ Marcus

AREA 42 – die neue Ü42-Party im Kulturforum Logenhaus geht weiter!Bestens tanzbare Musik verschiedener Stilrichtungen an einem Abend.2018 einmal pro Monat an einem Freitag jetzt in den Monaten Oktober, November und Dezember mit erfahrenen, jeweils wechselnden DJs, cooler Lichtanlage und leckeren Getränken an der Bar.Fr., 05.10.2018 DJ MarkusFr., 09.11.2018 DJ Stefan undFr., 07.12.2018also jeweils am ersten Freitag im Monat.Bitte weitersagen!Wann: jeweils 21.00 Uhr bis 2.00 UhrWo: Kulturforum Logenhaus, Universitätsstr. 25, 91054 ErlangenEintritt: 5,- €Und hier die Website von DJ-Markus: https://www.djmarkus.net/referenzen/