Auf geht’s zur Brucker Kerwa

ERLANGEN (js/rr) – Von Freitag, 29. Juni bis Montag, 2. Juli lädt die Faschingsgesellschaft „Die Brucker Gaßhenker 1970 e.V.“ auf dem Festplatz in Bruck zu vier tollen Kerwa-Tagen mit buntem Programm und bester Unterhaltung ein.

Viele Sitzplätze im hübsch eingerichteten Biergarten und auch im Festzelt kann der Verein vorweisen. Wie in jedem Jahr erwartet alle Besucher ein fröhliches und stimmungsvolles Fest. Die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder und die Brucker Kerwaburschen,- und Madli packen tatkräftig beim Aufbau und Schmücken des Festzeltes an, und alle tragen zu einem gelingenden Fest bei.Offizieller Beginn der Brucker Kerwa ist am 29. Juni um 19.00 Uhr mit den Böllerschützen der Schützengesellschaft Bruck 1673 e.V..Sobald sich der Qualm der Böller verzogen hat, wird der Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, Dr. Florian Janik das erste Fass Kerwabier der Privatbrauerei Kitzmann anstechen. Die Bierköniginnen der Brauerei werden anschließend das süffige Bier unter den feiernden Gästen verteilen.Traditionell bietet das bewährte Küchenteam des Vereines auch in diesem Jahr allerlei Speisen an. Würzig und schmackhaft und dennoch preiswert kann sich hier die ganze Familie für den Kerwabesuch stärken.Die Stimmungsband „Weisendorfer Sound-Express“ entfacht sogleich ein Feuerwerk beliebter und bekannter Melodien für Jung und Alt.Am Samstag um 16.00 Uhr wird der traditionelle Kerwabaum aufgestellt. 30 Kerwasburschen,- und Madli werden für ein unterhaltsames Spektakel sorgen. Umrahmt wird das Aufstellen durch die Böllerschützen der Brucker Schützengesellschaft.Anschließend wird die Band „Edelherb“ ab 18.00 Uhr das Festzelt rocken.Der Sonntag beginnt nach dem Kirchgang ab 11.30 Uhr mit einem reichhaltigen Speisenangebot für die ganze Familie. Musikalisch umrahmt wird der Sonntag-Mittag bei zünftiger Frühschoppenmusik mit „Taugenichts“ bis 13.30 Uhr. Eingeladen sind hierzu auch sämtliche befreundete Faschingsgesellschaften der Brucker Gaßhenker.Ab 17.00 Uhr spielt im Festzelt die bekannte und beliebte Band „Moonlights“ bis in den Abend hinein.Das Finale der Kerwa beginnt am Montag um 12.00 Uhr mit einem musikalischen Mittagstisch mit Udo’s Musik und schmackhaften Speisen zu zivilen Preisen. Die Arbeiter und Angestellten der umliegenden Betriebe verbringen hier gerne ihre Mittagspause. Anschließend findet von 14.30 – 16.30 Uhr ein Seniorennachmittag statt, den die Brucker Gaßhenker mit lustigen Einlagen würzen. Für das leibliche Wohl sorgt die Jugendabteilung mit Kaffee und Kuchen.Weiterer Höhepunkt am Montag wird das beliebte Spektakel des „Gaßbock raustanzen“. Die Brucker Kerwaburschen und Madli werden dieses lustige Schauspiel um 17.00 Uhr zur Freude der Besucher gestalten.Zum Kerwa-Ausklang spielt ab 18.00 Uhr die Stimmungsband „Nachtschicht“.Weiteres Highlight ist der Barbetrieb an allen Tagen ab 19.00 Uhr mit kühlen Drinks.Weitere Infos: www.gasshenker.de