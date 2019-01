Basar rund ums Kind

Erlangen : Evangelisches Familienzentrum |

Evangelisches Familienzentrum | Am 29.03.19 von 18.00-20.00 Uhr und am 30.03.19 von 9.00-11.00 Uhr findet im Evangelischen Familienzentrum in der Bismarckstraße 19 ein gut sortierter Kinderkleiderbasar statt. In gemütlicher Atmosphäre werden Artikel „rund ums Kind“ (gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleidung bis Größe 140, Spielwaren, Fahrräder, Kinderwägen, Babybedarf, Bücher, CD’s,...,sowie Schwangerschaftsbekleidung) angeboten.

Die Listenausgabe für Verkäufer ist am 21.03.19 von 15:30-17:30 Uhr im Evangelischen Familienzentrum Erlangen (solange der Vorrat reicht, Pfand 5€).

Kontakt: Lydia Theiß / muetter@familienzentrum-erlangen.de / Telefon: 09131 21491