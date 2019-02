Big-Band-Swing in Erlangen - MarktSpiegel verlost 10 x 2 Karten

ERLANGEN (pm/ak) - Mit dem neuen Programm „Jukebox Saturday Night“ ist das Glenn Miller Orchestra am 29. März (20 Uhr) in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen.

Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Orchestra und die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“ bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er Jahre, wenn Titel wie: What A Wonderful World, Blue Moon, Everybody Loves My Baby, Moonlight Serenade, In The Mood und mehr erklingen.Der MarktSpiegel verlost zehn mal zwei Karten für „The World Famous Glenn Miller Orchestra“.Wer zwei Karten gewinnen möchte, beantwortet einfach hier oder auf www.facebook.com/marktspiegel.de die Gewinnfrage "Was ist eine Jukebox?".Teilnahmeschluss ist in beiden Fällen der 20. Februar 2019.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden.