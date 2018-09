Bretonisch Tanzen & Feiern

Erlangen : Kulturforum Logenhaus |

2018 folgen jetzt noch die Ausgaben 52 und 53 der beliebten bretonischen Freitags-Veranstaltung BTF. Wir wollen wieder von 19.00 bis 21.00 Tänze – vorwiegend aus der Bretagne – tanzen. Die Tanzanleitung übernimmt in altbewährter Weise Carsten Distler. Alle Tänze werden erklärt und auch Einsteiger können so jederzeit mitmachen. Ein/e Tanzpartner/in ist dabei nicht nötig, falls vorhanden aber natürlich herzlich willkommen. Wichtig sind bequeme, parkettfreundliche Schuhe, in denen man gut tanzen kann.

Nach 21.00 Uhr gibt es wieder unser beliebtes Mitbring-Buffet, zu dem jede(r) einen Beitrag leisten sollte, damit es eine bunte Mischung wird. Getränke (auch Cidre) gibt’s vom Haus.

Gerne können Instrumente mitgebracht werden, denn nach dem Buffet gab’ es schon öfter mal ‘ne französisch/bretonische Session – und getanzt worden ist dazu auch schon …



Termine: Fr., 07.09., und Fr., 23.11.2018 jeweils um 19.00 Uhr

Ort: Kulturforum Logenhaus · Universitätsstr. 25 · 91054 Erlangen

Kosten: 5,- € (kein Vorverkauf – einfach vorbeikommen!!)

Veranstalter: Kulturverein Erlangen e. V.