Clubabend Erlanger Campingclub

Erlangen : Gasthofes "Zur Einkehr" |

Clubabend des "Erlanger Campingclub e.V. im ADAC" am Montag, den 04.06.2018 um 19:00 Uhr mit Vortrag von Armin Renner, Thema „Stressbewältigung im Urlaub am Beispiel einer Reise im Wohnmobil“, Dauer ca. ¾ h, im Nebenzimmer des Gasthofes "Zur Einkehr" (Güthlein), Dorfstraße 14, 91056 Erlangen-Büchenbach. Hier kann man sich auch für die Sommerausfahrt am 08.07.2018 zum Campingplatz „Talblick“ in Riedenburg anmelden.

Die Gaststätte ist mit den Stadtbuslinien 286 und 287 (Büchenbach-Schule; direkt vor der Gaststätte) und 289 (Diakonisches Zentrum; ganz in der Nähe) sehr gut zu erreichen.

Camper und Campingfreunde sind —auch als Gäste— wie immer willkommen.

Weitere Informationen und Jahresprogramm siehe www.erlanger-campingclub.de.