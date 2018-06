Comic Salon in Erlangen

Comic Szene trifft sich in Mittelfranken

Alle zwei Jahre findet in Erlangen der Internationale Comic Salon statt. Verlage, unabhängige Künstler, Hochschulen, Händler, Cosplayer und natürlich Fans kommen für vier Tage nach Erlangen. Der Salon ist die wohl wichtigste derartige Veranstaltung in ganz Deutschland. Wer in der Innenstadt spazieren geht, wird auf die Helden aus Star Wars oder die Avengers treffen und kann ihnen die Hand schütteln.Neben der Möglichkeit, die eigene Sammlung mit Neuerscheinungen oder wertvollen Klassikern aufzufüllen, werden Signierstunden, Filmprogramme, Ausstellungen, Workshops und vieles mehr geboten. Der Comic Salon läuft noch bis Sonntag, dem 3.6.2018.Die meisten Menschen denken bei dem Wort "Comic" vielleicht an Micky Maus oder Donald Duck. Aber sind Comics bzw. "Graphic Novels" tatsächlich nur etwas für Kinder? Das Video-Team des Stadtjugendrings Erlangen war vor Ort und hat versucht, diese Frage zu beantworten: https://youtu.be/EOgeZWtiHWo