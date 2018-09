Einladung zum Frauenfrühstück am 26. September

Erlangen : Gemeinde am Wetterkreuz |

Frauen der Bibel (Biographie)

In der Bibel begegnen wir Frauen wie du und ich. Frauen voller Mut und Tatkraft, aber auch gestresste und vom Leben benachteiligte Frauen.

In ihrem Vortrag spricht Heidi Al-Safau darüber, was diese Frauen bewirkten und was wir daraus lernen können.



Zeit für mich, herzliche Kontakte, Büchertisch, Kinderbetreuung



Eintritt frei!



Unkostenbeitrag erwünscht!