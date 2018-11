„Erlangen On Ice“: Kufenvergnügen am Marktplatz

ERLANGEN (pm/mue) - Sechs Wochen eiskalter Spaß am Marktplatz: Die Eislauffläche „Erlangen on Ice“ ist in eine neue Saison gestartet.

Bis einschließlich 6. Januar können jetzt auf der etwa 420 Quadratmeter großen Lauffläche Pirouetten (und Runden) gedreht werden. Täglich von 14.00 bis 21.00 Uhr (Samstag und Sonntag schon ab 10.00 Uhr, samstags bis 22.00 Uhr) kann die Eislauffläche genutzt werden, Schlittschuhe können bei Bedarf direkt vor Ort ausgeliehen werden. Kinder bis sechs Jahre und Inhaber des ErlangenPasses haben freien Eintritt, ansonsten zahlen Kinder jeweils 2 Euro und Erwachsene 3 Euro.Großer Wert wird heuer wieder auf Schulsport in den Morgenstunden gelegt; interessierte Schulklassen können sich mit Voranmeldung beim städtischen Sportamt in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr „Eiszeiten“ reservieren (montags bis freitags). Anmeldungen unter Telefon 09131 / 862333 oder via E-Mail: sportamt@stadt.erlangen.de.Achtung! In den Ferien sowie an Feiertagen gibt es abweichende Öffnungszeiten: 27. Dezember bis 7. Januar Sonntag bis Freitag 10.00 bis 21.00 Uhr / samstags 10.00 bis 22.00 Uhr; 24./25./26. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr, 31. Dezember (Silvester) von 10.00 bis 15.00 Uhr und an Neujahr von 12.00 bis 21.00 Uhr.