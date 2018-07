Erlanger Schloss-Strand: Sommerfrische mitten in der City!

ERLANGEN (mue) - Momentan und für die kommenden Wochen lädt der Erlanger Sternla‘s Schloss-Strand wieder zur Mega-Sommerfrische mitten in die City ein (Schlossplatz).

Dabei ist echtes Beach-Feeling geboten: Auf fast 20 Tonnen Sand stehen echte Sylter Strandkörbe sowie Tische, in / an denen man kühle Drinks, Eis und leichte, sommerliche Küche genießen kann. Zudem gibt es vier Lounges zum Anmieten und eine Leinwand für die Übertragung von Fußballspielen bis zum Ende der Weltmeisterschaft. Also einfach mal die Füße im Sand vergraben und etwas (Strand-)Party machen – möglich ist das noch bis zum 5. August von Sonntag bis Freitag jeweils von 11.00 bis 22.00 Uhr sowie am Samstag von 11.00 bis 23.00 Uhr.