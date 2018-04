Flohmarkt rund um St. Kunigund

ELTERSDORF (pm/mue) - Bereits zum 25. Mal findet am 1. Mai rund um St. Kunigund der traditionelle Flohmarkt statt – und zwar in der Zeit von 7.30 bis 14.30 Uhr.

Seit 1993 bieten auf dem Privatgelände der Kirchengemeinde St. Kunigund ausschließlich private Anbieter alles, was das Herz an Gebrauchtem begehrt. Die Einnahmen der Standmieten werden wie jedes Jahr abzüglich der angefallenen Ausgaben komplett an die Eltersdorfer Kinder- und Jugendarbeit gespendet. So werden die Kindertagesstätten St. Kunigund, die katholische und evangelische Jugend, die Grundschule Eltersdorf sowie das Storchennest unterstützt. In 25 Jahren sind dadurch in Summe bereits rund 33.000 Euro zusammengekommen.Nachdem es seit Anfang des Jahres im Freizeitzentrum St. Kunigund keine Bewirtung mehr gibt, wird nun zum ersten Mal die kulinarische Versorgung ehrenamtlich übernommen. Im Angebot sind neben Kaffee, Waffeln und Kuchen auch Butterbrezen, Schmalz- und Schnittlauchbrote, gegrillte Bratwürste sowie Erfrischungen.