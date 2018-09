Französicher Folk - Duo Absynthe, Bal Folk im Kulturforum Logenhaus

Erlangen : Kulturforum Logenhaus |

Wer das “Duo Absynthe” von den Festivals in Belgien, Frankreich oder vom Erlanger Silvester Bal Folk 2016 kennt, weiß, dass da ein toller Abend bevorsteht. Aurélien Claranbaux am diatonischen Akkordeon (das aber so viele Töne hat, dass er chromatisch darauf spielen kann) und Sylvain Letourneau an der Gitarre spielen eigene Kompositionen und peppen aer auch wunderschöne Klassiker des Bal Folk auf, um sie so ins 21. Jahrhundert zu “beamen”.

Vor dem Ball machen wir – wie sonst bei Bretonisch Tanzen und Feiern – ein Mitbring-Buffet (“bring & share”) zu dem jede/r etwas beisteuern sollte, damit es eine bunte Auswahl gibt.







Datum: 20.09.2018, Mitbring-Buffet: 19.00 Uhr, Bal Folk ab ca. 20.00 Uhr

Ort: Kulturforum Logenhaus, Universitätsstr. 25, 91054 Erlangen

Kosten: 12,- € / 10,- € nach Selbsteinschätzung

Veranstalter: Kulturverein Erlangen e. V.