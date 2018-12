Futterstelle für Wildvögel im Botanischen Garten

ERLANGEN (pm/mue) - Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat im Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen eine Musterfutterstelle für Wildvögel aufgebaut (nahe dem Eingang „Wasserturmstraße“).



Wie schon in den vergangenen Jahren haben Besucher hier Gelegenheit, das gefiederte Treiben an unterschiedlichen Futtersystemen zu beobachten. Dieses Jahr nutzen besonders viele Meisen das reichliche Nahrungsangebot, generell ist jedoch die Vielfalt der Arten faszinierend: Neben Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen lassen sich heuer auch gut kleinere Schwärme von Schwanzmeisen beobachten. Ihren Namen verdanken letztere dem langen Schwanz, der ein präzises Ausbalancieren beim Hangeln auf den äußeren Enden feiner Zweige ermöglicht. Die Sperlingsvögel fühlen sich im Botanischen Garten besonders wohl, da sie hier neben der Musterfutterstelle auch ein reichliches Angebot an Samenständen vorfinden, die über die Wintermonate stehen bleiben dürfen. Mit Hilfe der Informationstafel des LBV können an der Vogelfutterstelle, die vom Freundeskreis Botanischer Garten unterhalten wird, auch zahlreiche andere gefiederte Besucher identifiziert werden.Am Samstag, 5. Januar, bietet der LBV um 14.00 Uhr unter Leitung von Dr. Christoph Daniel eine Führung im Botanischen Garten an. Dabei stehen die Winterfütterung und ihre gefiederten Gäste im Mittelpunkt, Voranmeldungen sind nicht nötig. Treffpunkt für Führungen ist direkt am Gewächshauseingang, generell kann die Musterfutterstelle von 8.00 bis 16.00 Uhr besucht werden.