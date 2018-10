Erlangen : Kirche Heilig Kreuz |

"Gloria in excelsis Deo!"

In der Geschichte von Geburt Jesu (im Lukasevangelium) wird erzählt, dass die Engel mit diesem Hymnus Gott priesen, nachdem sie den Hirten auf dem Feld die Nachricht vom neugeborenen Messiaskind ausgerichtet haben:

„Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ (Lutherbibel)



Der Siemens-Chor Erlangen lädt am Vorabend des 1. Advent zu einem Konzert mit weihnachtlicher Musik ein. Im Mittelpunkt des Programms steht das Gloria des bekannten englischen Komponisten John Rutter. Die Besetzung mit großem Bläserensemble, Schlagwerk und Streichern des Collegium Musicum Nürnberg erfordert einen stimmstarken Chor und verleiht dem Werk eine enorme Klangfülle, die Gottes Herrlichkeit (lat. gloria) gleichsam hörbar machen soll.



Das Programm wird ergänzt durch Motetten zur Adventszeit von Francis Poulenc, Morten Lauridsen und Eriks Esenvalds sowie die Fantasia on Christmas Carols von Ralph Vaughan Williams.



Unter der Leitung von Florian Grieshammer musizieren der Siemens-Chor und das Collegium Musicum Nürnberg. Als Solisten in der Fantasia freuen wir uns auf den Bariton Tobias Freund.



Das Konzert findet am Samstag, 01.12.2018 ab 20:00 Uhr in der Kirche Heilig Kreuz in Erlangen-Bruck, Langfeldstraße 36, statt. Karten demnächst auf der Homepage des Chores, vom Theaterring Siemens Erlangen und bei Erlangen-Ticket an der Fuchsenwiese.