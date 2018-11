Handball-Bundesliga: Erlangen reist zum Tabellenfünften nach Melsungen

Am 14. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga muss der HC Erlangen nach Nordhessen reisen und in der 4300 Zuschauer fassenden Rothenbach-Halle in Kassel antreten. Die MT Melsungen steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und überzeugte zuletzt mit fünf Siegen in Serie.Aber das Team von HC-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson wird am kommenden Donnerstag alles in die Waagschale werfen, um den Lauf der Hessen zu unterbrechen.Nach der knappen Niederlage gegen den Vizemeister Rhein-Neckar Löwen muss das Team von Trainer Eyjolfsson das nächste, schwere Auswärtsspiel auf sich nehmen. Die Gastgeber aus Melsungen überzeugten zuletzt mit einem 24:26-Auswärtssieg gegen die Füchse Berlin. Die MT muss mit Michael Müller, Timm Schneider und Torjäger Julius Kühn gleich auf drei zentrale Stammspieler verzichten. Dank des breit aufgestellten Kaders, der mit Nationalspielern nur so gespickt ist, können die Nordhessen die Ausfälle jedoch aktuell sehr gut kompensieren.Adalsteinn Eyjolfsson weiß, was in der Rothenbach-Halle auf seine Mannschaft zukommt: "Die MT Melsungen besticht durch ein starkes Kollektiv und ist vor allem über das Tempospiel sehr erfolgreich. Für uns gilt es daher, ein schnelles Rückzugsverhalten an den Tag zu legen, um es dem Gegner über eine kompakte Abwehr so schwer wie möglich zu machen, zum Torerfolg zu kommen". Das Team von Kapitän Michael Haaß ist also taktisch sehr gut auf seine nächste Auswärtsaufgabe eingestellt und wird auch in der Rothenbach-Halle wieder um jeden Ball kämpfen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. „Wir schauen ab jetzt nur noch nach vorne und oben, die Jagd auf die Punkte hat begonnen“, so HC-Trainer Eyjolfsson.Ob die Franken ihren Matchplan umsetzen können, erfahren die HC-Fans am kommenden Donnerstag um 19.00 Uhr, wenn die beiden Unparteiischen Nils Blümel und Jörg Loppaschewski die Partie des 14. Spieltages in der Rothenbach-Halle anpfeifen werden. Für alle Dahimgebliebenen gibte es den Liveticker findet man auf dem FACKELMANN-LiveBlog auf nordbayern.de ab 19.00 Uhr oder bei SKY SPORT 6 HD ab 18.30 Uhr live.Weitere Infos: http://www.hc-erlangen.de