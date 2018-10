Handball-Bundesliga: HC Erlangen schreibt Vereinsgeschichte

Der HC Erlangen startete hellwach in die Partie. Johannes Sellin traf doppelt und Steinert erhöhte auf 0:3. Nach vier Paraden musste Keeper Katsigiannis das erste Mal hinter sich greifen, als Schmidt das erste Tor für die Gastgeber aus Rimpar erzielte. Auch in Überzahl machte Sellin munter mit dem Tore werfen weiter, wurde zwei Mal mit demselben Spielzug von Büdel freigespielt und erhöhte auf 1:5. Nach zwei Gegentreffern stellten Jan Schäffer und Christoph Steinert in der 15. Minute das 5:8. Die Defensive des HC Erlangen agierte nun kompakt und schaffte es immer wieder durch Steals in Ballbesitz zu kommen. Mit einer 10:14 Führung ging es in die Pause.Nach Wiederanpfiff trafen die Wölfe aus Rimpar schnell zum 11:14. Der HC Erlangen erhöhte durch den Gegenstoßtreffer von Bissel aber weiterhin. In der Abwehr fand die Erlanger wieder zu mehr Stabilität, was es den Gastgebern erschwerte zu guten Wurfmöglichkeiten zu kommen. Das erkannte auch Gäste Trainer Obinger und legte nach acht Spielminuten im zweiten Durchgang die grüne Karte.Eine seltene Spielsituation sahen die lautstarken HC-Fans in der 41. Spielminute: Nikolai Link gewann den Ball in der Abwehr, wurde jedoch beim Wurfversuch ins leere Tor der Wölfe gehindert und holte somit den Siebenmeter heraus, welchen Steinert sicher verwandelte. Spätestens beim Treffer von Bissel zum 17:24 in der 51. Spielminute und nach der Siebenmeter-Parade von Skof, hatten die zahlreichen Anhänger des HC Erlangen keinen Zweifel mehr am Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals."Die Wölfe haben es uns heute nicht einfach gemacht, doch wir konnten von unserem Tempospiel profitieren, das aus einer stabilen Abwehr entstanden ist. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich für die unglaubliche Unterstützung unserer Fans bedanken", freute sich Trainer Adalsteinn Eyjolfsson über den Einzug ins Viertelfinale.Auf welchen Gegner der HC Erlangen in der nächsten Pokalrunde trifft ergibt die Auslosung am Donnerstag live auf SKY.Der HC Erlangen reist bereits am kommenden Sonntag zur "Mannschaft der Stunde". Am zehnten Spieltag der DKB Handball-Bundesliga muss das Team von Trainer Eyjolfsson beim Tabellenzweiten SC Magdeburg antreten. Die Partie wird am Sonntag um 16.00 Uhr in der GETEC Arena angepfiffen.Weitere Infos: http://www.hc-erlangen.de