Handball: Champions League-Sieger Vive Kielce kommt nach Erlangen

In der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle empfängt der fränkische Erstligist im letzten Test vor dem Bundesligaauftakt am Mittwoch den Champions League Sieger von 2016, KS Vive Kielce.Ermöglicht wurde dies dank der Unterstützung von den HC-Sponsoren Stadt- und Kreis-Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, Sontowski & Partner Group, MAUSS UNTERNEHMENSGRUPPE und KDE Logistik.„Mit dem KS Vive Kielce kommt eines der besten Teams Europas zu uns nach Erlangen. Ich freue mich sehr darüber die Möglichkeit zu bekommen die Vorbereitung mit einem Spiel gegen einen Gegner solcher Klasse zu beenden. Ich bin mir sicher, dass der letzte Härtetest auch für unsere Fans ein besonderes Ereignis werden wird“, sagt Aðalsteinn Eyjólfsson vor dem Spiel.Im Vorfeld der Partie bestreitet die A-Jugend des HC Erlangen ein Testspiel gegen die 1. Männermannschaft des SV 08 Auerbach. Das Vorspiel wird um 17:50 Uhr angepfiffen. Um 20 Uhr trifft der HC Erlangen dann auf den polnischen Spitzenklub KS Vive Kielce. Tickets für das Spiel gegen den Hochkaräter sind weiterhin in der Geschäftsstelle des HC Erlangen oder an der Abendkasse (ab ca. 17.15 Uhr) erhältlich.Weitere Informationen: http://www.hc-erlangen.de