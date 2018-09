Hof und Garagen Flohmarkt Tennenlohe mit Straßenfest

Erlangen : Hof & Garagen Flohmarkt Tennenlohe |

Kellerschätze und Dachbodenperlen finden Sie in ganz Tennenlohe. Mit Straßenfest und Live Musik. In Garagen, Höfen und Gärten entdecken Sie alles, was das Flohmarkt-Herz begehrt. Jeder OpenAir-Shop ist mit Luftballons markiert. Live Musik, ein buntes Kinderprogramm, Kinderschminken, die Fahrradrikscha ist da -steigen Sie ein, die OldTriker mit ihren röhrenden Maschinen auf drei Rädern fahren durch Tennenlohe -einfach mitfahren, Learn2fight Selbstverteidigung, KravMaga und funktionales Training runden das Programm ab. Kulinarisches für große und kleine Genießer. Tennenloher Grillspezialitäten, Falafel, brasilianischer Fischtopf und Fingerfood, Kuchen und feine Torten. Dazu Kaffee, alkoholfreie Getränke, Storchenbier vom Fass, Weißwein und brasilianische Cocktails.