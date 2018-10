Im Zeichen der Wissenschaft: Science WeekEnder im E-Werk

ERLANGEN / LANDKREIS (pm/mue) - Der Science WeekEnder im Kulturzentrum E-Werk steht heuer vom 26. bis 28. Oktober auf dem Programm.

Neben tollen Shows rund um naturwissenschaftliche Phänomene wie „Die große Physikanten-Show“ oder „Jack Pop’s (Floh-)Circus of Science“ für Kinder und Familien liegt der Fokus auf neuer (digitaler) Technologie und Erfahrungswelt. Ganz nach dem Motto „Digital ist besser“ widmet sich der Weekender in vielerlei Hinsicht der digitalen Form des Spielens, des Kreativ-Seins und des sozialen Miteinanders. So startet der Veranstaltungsreigen mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Ist eSport Sport?“ (Freitag, 26.10., 18.00 Uhr), um dann im Tanzwerk mit „The Showmasters“ improvisierte Live-Musik auf ebenfalls improvisiertes Live-Computerspielen treffen zu lassen (Freitag, 26.10., 20.00 + 23.00 Uhr). Am Samstag, 27. Oktober, laden das E-Werk sowie der Stadt- und der Kreisjugendring alle ein, die sich für den eSport Dauerbrenner „League Of Legends“ interessieren. Während in der Clubbühne ein LoL-Turnier für Jugendliche aus der Region Erlangen / Erlangen-Höchstadt ausgetragen wird, läuft im Tanzwerk das Halbfinale der LoL-World-Championships (weltweit etwa 70 Millionen Zuschauer). Weiterhin sind zwei CosplayerInnen vor Ort, mit denen man mit Hilfe einer Greenscreen-App in die LoL-Welt eintauchen und ein Foto als Erinnerung mit nach Hause nehmen kann. Unter dem Motto „Create Your City“ präsentiert die Jugendkunstschule ein Format, bei dem man mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen digitale Kunstwerke erschaffen kann. Am Abend findet dann in der Kellerbühne noch das „W-Lan Quiz“ statt. Lego-Mindstorm-Robotik Workshops für Kinder ab 10 Jahren am Samstag und Sonntag runden das vielfältige Angebot in diesem Jahr ab.Weitere Informationen online unter: www.e-werk.de