„Jugend musiziert“ 2019: Nachwuchstalente auf der Bühne

ERLANGEN / LANDKREIS (pm/mue) - Nachwuchstalente aufgepasst: Der 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Erlangen mit Landkreis Erlangen-Höchstadt findet vom 1. bis 3. Februar 2019 statt.

„Jugend musiziert“ lädt Kinder und Jugendliche ein, mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme die Konzertbühne zu betreten, sich dem Vergleich mit anderen zu stellen und von einer Fachjury bewertet zu werden. Gesucht werden Nachwuchsmusikerinnen und -musiker in folgenden Solo-Kategorien: Streichinstrumente, Akkordeon, Gesang (Pop) und Schlagzeug. Gruppen können in den Kategorien Klavier-Kammermusik, Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble sowie in besonderen Besetzungen (Alte Musik und Besondere Instrumente / Baglama-Ensemble, Hackbrett-Ensemble) antreten. Der Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 15. November. Wer mitmachen möchte, muss ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen vorbereiten; in der Pop-Kategorie sind selbstkomponierte Stücke gefragt. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspielen vor der Jury dann zwischen sechs und 30 Minuten.„Jugend musiziert“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, die Organisation des 56. Regionalwettbewerbs übernimmt die Städtische Sing- und Musikschule. Die Durchführung erfolgt im Christian-Ernst-Gymnasium, alle Wertungsspiele sind öffentlich. Die Ausschreibung ist bei der Städtischen Sing- und Musikschule (Friedrichstraße 35, Telefon 09131 / 862660) erhältlich bzw. im Internet abrufbar. Die Bewerbung ist ausschließlich über ein elektronisches Formular auf der Internetseite möglich.