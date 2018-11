Kulinarischer Streifzug durch den Erlanger Advent

ERLANGEN (pm/mue) - Gleich drei Weihnachtsmärkte ergeben den Erlanger Weihnachtszauber: Der Historische Weihnachtsmarkt, die Erlanger Waldweihnacht und der Altstädter Weihnachtsmarkt begeistern die Besucher auch in diesem Jahr.

Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) bietet darum wieder eine besondere Führung über die Märkte an; an ausgewählten Tagen erwartet die Teilnehmer eine bezaubernde Tour mit weihnachtlichen Leckereien, spannenden Adventsgeschichten und vielen Informationen. Die kulinarische Stadtführung der besonderen Art startet an Donnerstagen oder Freitagen um 17.30 Uhr sowie an Samstagen oder Sonntagen um 15.30 Uhr. Eine genaue Terminübersicht, Details sowie ein Überblick über noch verfügbare Plätze sind online unter www.erlangen.info/termine_weihnachtszauber zu finden. Pro Person kostet die Teilnahme an der Tour 19 Euro, Tickets können in der Tourist-Information (Goethestraße 21a) bis zum Montag der gleichen Woche vor dem jeweiligen Termin gekauft werden. Weitere Information & Buchung unter Telefon 09131 / 89510 oder via E-Mail: tourist@etm-er.de.