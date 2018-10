„Leichen im Keller“: Afterwork im Stadtmuseum

ERLANGEN (pm/mue) - Das Stadtmuseum Erlangen (Martin-Luther-Platz 9) lädt am 11. und 25. Oktober jeweils um 19.00 Uhr zu einer Führung der besonderen Art ein.



Neu ist hierbei der Zugang zum Haus und den darin gezeigten Objekten: Passend zum Feierabend wird nicht der klassisch-historische Ansatz gewählt, sondern ein Rundgang auf Basis von Sprichwörtern und Redewendungen. Dabei darf man überrascht sein, wie viele bekannte Ausdrücke mit der Erlanger Geschichte und dem Museum in Verbindung gebracht werden können. Selbst langjährige Museumsbesucher, die das Haus und seine Ausstellungen bereits „wie ihre eigene Westentasche“ kennen, werden viele neue Entdeckungen machen. Es gilt, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden – um ihm bei der Führung in anderer Gestalt wieder zu begegnen.Bereits ab 18.30 Uhr wartet ein kleiner Sektempfang im Museum – um die Zunge zu lockern, denn auch die Besucher dürfen sich beim Finden der richtigen Redewendungen und Sprichwörter beteiligen. Die Teilnahme an der Führung kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Der Eintritt ins Museum ist frei.