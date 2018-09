Michl Zirk & Uwe Freytag – Lachbar & Schalkhaft (Erzählbühne), KulturDonnerstag Erlangen

Erlangen : Kulturforum Logenhaus |

Michl Zirk erzählt wieder heiter-hintersinnige Geschichten aus aller Herren Länder, denn eins ist klar: Lachen ist gesund. Und außerdem steckt dahinter meistens die Weisheit ….

Der Multi-Instrumantalist Uwe Freytag spielt an diesem Abend das Blaue vom Himmel herunter!

Nice to know: Die ErzählBühne in Nürnberg war viele Jahre lang der einzige Veranstaltungsort in Deutschland, an dem regelmäßig und ausschließlich Erzählveranstaltungen stattfanden. Auf Grund von Eigenbedarf der Stadtbibliothek Nürnberg, in deren Gebäude sich die ErzählBühne befand, musste sie am 15. Mai 2011 schließen. Die ErzählBühne ist jetzt das Label – das Markenzeichen – des professionellen Geschichtenerzählers Michl Zirk.

Uwe Freytag ist frei schaffender Musiker und Lehrer für Gitarre, spielt in verschiedenen Folk- und Rockformationen und arbeitet seit 2002 mit Michl Zirk zusammen.



Datum: Do., 15.11.2018

Beginn: 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.

Ort: Kulturforum Logenhaus, Universitätsstr. 25, 91054 Erlangen

Kosten: 10,- € (Vorverkauf hier über eveeno.com) / 17,- € (an der Abendkasse wenn es dann noch Karten gibt)

Mehr Info: geschichtenerzaehler-michl-zirk.de

Veranstalter: Kulturverein Erlangen e. V., Universitätsstr. 25, 91054 Erlangen in Kooperation mit den Künstlern.